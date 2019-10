Rossoneri alla ricerca di rinforzi in vista del prossimo mercato invernale: il francese dell'Everton nuova idea per la fascia destra, il mediano costa 15 milioni di euro.

Parola d'ordine, ricominciare. Approfittando della seconda sosta stagionale per le nazionali, il Milan ha deciso di ripartire con un nuovo comandante in panchina. Al posto di Marco Giampaolo, esonerato nonostante il successo di Marassi contro il Genoa, è arrivato Stefano Pioli, reduce da un paio di buone stagioni alla Fiorentina nonostante l'epilogo in calando. L'ex tecnico di Inter e Lazio ha ereditato una squadra con una rosa qualitativamente discreta, ma completamente da recuperare a livello psicologico. Le sue idee dovranno attecchire immediatamente per segnare quell'inversione di rotta tanto attesa dai tifosi, ma da solo Pioli può arrivare solo fino a un certo punto. Poi servirà l'apporto della società, chiamata a mettere mano al portafoglio in vista del mercato di gennaio.

Servono forze fresche per aumentare le rotazioni sia dal punto di vista numerico che qualitativo, gente che possa tassativamente rappresentare un upgrade rispetto ai calciatori già presenti in rosa. Uno dei buchi che il Milan rischia di dover rattoppare con urgenza riguarda la fascia destra, dove manca un terzino che sappia abbinare bene le due fasi di gioco e, soprattutto, possa e riesca a dare garanzie fisiche migliori rispetto a Calabria e Conti. Senza nulla togliere ai due talenti azzurri, da quella parte i rossoneri hanno bisogno di qualche sicurezza in più. Per questo, nelle ultime ore, è uscita allo scoperto la candidatura di Djibril Sidibé, laterale francese attualmente in forza all'Everton.

Sidibé sarebbe un profilo molto interessante da spendere nel contesto milanista, in primis perché sta trovando poco spazio e quindi potrebbe essere lasciato libero per una cifra ragionevole, magari spuntando un prestito con diritto di riscatto. In secondo luogo, chiaramente, per le sue caratteristiche fisiche: alto 182 centimetri, dispone di una struttura forte e robusta, che si abbina a una duttilità tattica fuori dal comune. Pur essendo nato come terzino destro, il classe 1992 originario di Troyes può disimpegnarsi anche sulla fascia mancina e addirittura essere schierato come mediano di rottura davanti alla difesa. Il suo cartellino appartiene al Monaco: visti pochi minuti accumulati tra le fila dei Toffees, i francesi potrebbero richiederne il ritorno anticipato per dirottarlo altrove.

Mohamed Elneny durante una delle sue ultime apparizioni con la maglia del Besiktas: il 27enne egiziano è esploso nel Basilea e si è affermato nell'Arsenal, prima di finire in Turchia durante la scorsa sessione di mercato

Sempre la Premier League ha svezzato il principale obiettivo di mercato per il centrocampo del Milan. Si tratta di Mohamed Elneny, mediano di proprietà dell'Arsenal che la scorsa estate è finito in prestito al Besiktas. La sua parabola fuori confine è molto simile a quella di Sidibé: il giocatore non si trova bene in Turchia e, di fatto, è scivolato subito tra le fila dei comprimari del club bianconero. Per questo in inverno i Gunners potrebbero riportarselo a casa, con la consapevolezza però che a livello di caratteristiche l'egiziano non è il prototipo adatto di centrocampista che fa gola a Unai Emery.

Per questo andrà nuovamente piazzato. Il Milan ha chiesto informazioni e il prezzo del cartellino, fissato a 15 milioni di euro, pare abbastanza nei parametri della dirigenza rossonera. Elneny rappresenterebbe un ottimo innesto perché sa muoversi in ogni zona della mediana. Una sorta di mix tra Biglia, Bennacer e Kessie, insomma, che negli ultimi anni era riuscito a ritagliarsi uno spazio molto importante nel campionato più difficile al mondo. Con l'ivoriano dato perennemente per partente - il Wolverhampton tornerà presto alla carica - il 27enne ex Basilea potrebbe portare in dote quel pizzico di malizia ed esperienza in più in una squadra con l'età media tendenzialmente bassa.

Sia Sidibé che Elneny comunque possono diventare affari concreti solo a patto che le condizioni economiche soddisfino le esigenze di Boban e Maldini, chiamati - dopo gli alti e bassi dell'ultima campagna acquisti - a dare un cenno di risveglio. Elliott si è affidato a loro per costruire un Milan ambizioso e futuribile, ma il cambio in corsa di guida tecnica ha già certificato il fatto di come qualcosa sia andato storto. Poco male, c'è tempo per correggere il tiro, ma da qui in poi bisognerà tenere la barra dritta e sbagliare sempre meno, soprattutto nella scelta dei rinforzi.