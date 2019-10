Lo United dovrebbe pagare Mandzukic 9 milioni di sterline, circa 10 milioni di euro, e offrire al giocatore un contratto di un anno e mezzo (fino al 2021) a 4.4 milioni di sterline all'anno (5 milioni di euro circa). Se l'operazione dovesse andare in porto, Mandzukic avrà il compito di risollevare le sorti di una squadra che oggi occupa addirittura la dodicesima posizione in Premier League e che ha segnato appena 9 gol in 8 partite di campionato.

I Red Devils in pressing sull'attaccante croato: può arrivare a gennaio per 10 milioni di euro.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK