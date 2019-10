I nerazzurri hanno già individuato due tasselli per rinforzare la mediana.

di Redazione Fox Sports - 14/10/2019 11:23 | aggiornato 14/10/2019 11:36

L'Inter pensa già al futuro e a come rinforzare ulteriormente una rosa che in estate è stata rivoluzionata. Sono infatti andati via senatori come Icardi, Perisic e Nainggolan, mentre sono arrivati - tra i tanti - Lukaku, Sanchez, Godin, Barella e Sensi.

Secondo Il Corriere dello Sport, nei piani dell'amministratore delegato Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio ci sarebbe l'acquisto di due centrocampisti. Il primo potrebbe arrivare già a gennaio e risponde al nome di Nemanja Matic, ai margini nel Manchester United e in scadenza nel 2020 (con l’opzione per un altro anno in favore del club).

Il secondo è invece Donny van de Beek, gioiello dell'Ajax già cercato in passato dell'Inter e per cui era stato anche trovato un accordo sulla base di 25-30 milioni. La stagione da urlo del classe 1997 ha però fatto lievitare vertiginosamente il cartellino, che oggi vale 50-60 milioni. Sul giocatore è forte anche l'interessamento del Real Madrid.

Calciomercato Inter, un grande nome per il centrocampo

Un altro nome accostato all'Inter è quello di Ivan Rakitic, in scadenza al Barcellona nel 2021 e cercato anche dalla Juventus. Insomma, l'intenzione della società di Suning è chiarissima: comprare un grande centrocampista per fare un ulteriore salto di qualità e ridurre il gap con i top club europei, bianconeri in primis.