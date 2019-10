Come detto la lite tra Lautaro e Paredes è durata giusto pochi secondi. L'attaccante nerazzurro ci teneva a calciare il penalty, ma il centrocampista ha fatto valere la gerarchia stabilita dal ct Lionel Scaloni. I due poi si sono abbracciati a trasformazione avvenuta e nel post-partita l'ex Racing ha scherzato su Instagram: "Altra partita, altra vittoria. Il prossimo me lo lasci Paredes?".

Una partita senza storia. Allo stadio Manuel Martinez Valero di Elche, l'Argentina travolge l'Ecuador in amichevole con un roboante 6-1. A sbloccare la gara al 20' è Alario con un gran colpo di testa su cross di Acuna. Al 27' Martinez crossa ed Espinoza devia, beffando il suo portiere Ortiz Angulo. Al 30' Lautaro viene abbattuto in area e si procura un rigore. L'interista vorrebbe batterlo, ma Paredes gli strappa il pallone. Ne nasce una discussione, poi risolta con la trasformazione dell'ex Roma che firma il 3-0.

L'Albiceleste stravince in amichevole grazie alle reti di Alario, Espinoza (autogol), Paredes (rigore), Pezzella, Dominguez e Ocampos. Per l'Ecuador a segno Mena Delgado.

