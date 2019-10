Pesanti accuse da parte di Ibrahimovic nei confronti del commissario tecnico svedese.

di Marco Ercole - 13/10/2019 17:37 | aggiornato 13/10/2019 17:43

In attesa della partita con la Spagna, l'ambiente svedese è scosso dalle parole di Zlatan Ibrahimovic. In occasione dell'inaugurazione della statua a lui dedicata a Malmoe (città dove è nato), l'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha lanciato delle pesantissime accuse nei confronti dell'attuale ct della Svezia, Jan Andersson. I

l giocatore di origine bosniaco-croata ha sottolineato come il commissario tecnico non abbia convocato giocatori "immigrati" nella sua prima lista.

Nella sua prima convocazione, cosa è successo? Quanti originari di un altro Paese ha incluso? Nessuno. Gli chiesero spiegazioni e lui piagnucolò. Poi a partire dalle partite successiva ha iniziato a chiamare giocatori con origini non svedesi, ma solo per risultare politicamente corretto.

Ibrahimovic accusa di razzismo il ct svedese

Ibra ha accusato Andersson di aver distrutto quello che lui aveva costruito "in vent'anni", riferendosi a una Nazionale che rifletta la connotazione multi-etnica svedese (la cui popolazione di origine straniera per il 20%), e di aver dato maggiori opportunità ai veterani come Granqvist e Berg, parlando addirittura di una "setta".

Non si è fatta attendere la risposta di Jan Andersson, che ha parlato prima della partita con Malta: