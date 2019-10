The Italian Dream fa praticamente quello che vuole di Andrew Sanchez, dominandolo per tre round. Nel main event, invece, vince l'ex campionessa pesi paglia.

di Massimiliano Rincione - 13/10/2019 14:23 | aggiornato 13/10/2019 15:27

Una gran notte per il tricolore, quella di UFC Tampa. Sì perché il nostro Marvin Vettori ha probabilmente sfoderato una delle performance migliori della sua carriera contro Andrew Sanchez, vincitore del The Ultimate Fighter 23. Una bellissima prestazione per The Italian Dream, che nel primo round distrugge letteralmente l'avversario facendo intravedere ottime cose in fase di striking, sia offensivo che difensivo con tanti movimenti di busto e testa, un ottimo cardio ed una gran pressione. Secondo e terzo round di assoluto controllo per il combattente di Mezzocorona, che porterà a casa tre netti 30-27 al termine di tre round combattuti in maniera davvero ottimale.

Adesso, per in nostro rappresentante, potrebbero anche aprirsi le porte della top 15, o se non altro quelle di un incontro - magari da disputare tra dicembre e febbraio - contro uno dei primi 15 fighter al mondo delle 185 libbre UFC. Passando alla main card, invece, difficile inquadrare il match tra Eryk Anders e Gerald Meerschaert, vinto dal primo per decisione non unanime al termine dei tre round. Ya Boi, sceso nuovamente nei pesi medi dopo aver accumulato uno score di 1-2 nei massimi-leggeri, si impone di misura su un avversario mai passivo, ma che forse non ha il guizzo giusto per far sì che il verdetto dei giudici penda verso il suo angolo. Discorso pressoché identico per Luis Pena vs Matt Frevola, con il secondo che pur soffrendo a tratti davvero tanto riesce comunque a portare a casa la vittoria. Meglio il napoletano - ma soltanto di nascita - Violent Bob Ross nel primo e soprattutto nel secondo round, prima che un finale di terzo round di marca Frevola convinca due giudici su tre ad assegnargli la vittoria.

Annichilita la neo-mamma Mackenzie Dern, che pur partendo da strafavorita contro Amanda Ribas finisce per non essere mai incisiva in fase di striking, parando molti dei colpi dell'avversaria brasiliana con il viso. Si vede pochissimo anche a terra, dove il suo palmares le imponeva di far qualcosa in più prima di arrestarsi di fronte al gran grappling e wrestling difensivo della Ribas. Un 30-27 che non lascia spazio ad interpretazioni, e che costa alla Dern la sua prima sconfitta in carriera. Perde ancora James Vick, che anche nei pesi welter finisce KO venendo steso da un upkick pazzesco di Niko Price: luce spenta per l'altissimo atleta, che sembra aver perso un po' la rotta.

Cub Swanson, in foto, è tornato alla vittoria a UFC Tampa.

UFC Tampa: spettacolo in co-main e main event

Altro fenomeno del BJJ che ha perso l'imbattibilità nell'ottagono di Tampa (Florida) è stato Kron Gracie, autore assieme a Cub Swanson di una vera e propria guerra di logoramento che finisce per diventare il Fight of the Night della serata. Contenute le sortite del forte grappler di stirpe Gracie, con Killer Cub che mette tantissimi colpi al corpo danneggiando ma non abbattendo un giovane prospetto come Kron che sicuramente si rifarà. Intanto, però, un gran veterano è tornato alla vittoria dimostrando di esser tutto fuorché finito.

Grande spettacolo e grande sportività, invece, tra Joanna Jedrzejczyk e Michelle Waterson, con l'ex campionessa pesi paglia che vince praticamente tutti i round resistendo a due ottimi tentativi di standing rear-naked choke di una Karate Hottie che subisce ma non capitola di fronte ad una JJ che pare aver finalmente ritrovato la garra perduta. Una performance straordinaria, con tanti colpi in fase di striking da parte della polacca che non viene fermata neanche da un piede rotto già a partire dal secondo round. Che possano presto aprirsi le porte per un match titolato contro la neo-campionessa della divisione Zhang Weili? Difficile a dirsi, ma le probabilità restano alte. Di seguito, comunque, vi lasciamo coi risultati ufficiali della main card di UFC Tampa.