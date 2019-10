Tennis, Medvedev si impone a Shanghai: 2-0 su Zverev

Si deve accontentare semplicemente di un'ottima prestazione invece Zverev, che rimanda ancora una volta il suo appuntamento con il 12esimo titolo in carriera, dopo averlo sfiorato già ad Acapulco (a Ginevra aveva vinto l'undicesimo titolo). Per il tedesco si tratta della prima sconfitta contro il 23enne russo, numero 4 al mondo. Ci riproverà sicuramente nelle prossime occasioni.

Per Medvedev - che nei turni precedenti aveva eliminato anche il nostro Fabio Fognini e il greco Tsitsipas, rispettivamente nei quarti di finale e in semifinale del torneo - si trattava della nona finale del suo 2019, la sesta consecutiva.

Il penultimo ATP Masters 1000 della stagione se lo aggiudica Daniil Medvedev, che si conferma in un momento straordinario di forma e conquista così il Rolex Shanghai Masters. Il tennista russo festeggia la vittoria in Cina sconfiggenza Alexander Zverev (il "giustiziere" di Matteo Berrettini in semifinale) con un secco 2-0 (6-4, 6-1), impiegando complessivamente un'ora e 14 minuti di gioco.

Per il 23enne russo vince il settimo titolo della sua carriera (su 13 finale disputate): rimandato l'appuntamento con il 12esimo per il tedesco.

