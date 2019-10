Il difensore del Real Madrid ha toccato quota 168 presenze con la maglia della Roja, superando Iker Casillas. Ora vuole le Olimpiadi di Tokyo 2020: "A chi non piacerebbe?"

di Luca Guerra - 13/10/2019 11:24 | aggiornato 13/10/2019 11:28

Pareggio amaro e al tempo stesso storico, quello ottenuto dalla Spagna in Norvegia: la rete di Josh King in pieno recupero ha pareggiato il vantaggio ospite con Saul e negato la 15esima vittoria consecutiva nelle qualificazioni e il raggiungimento anticipato del pass per Euro 2020 alla Roja. Nella notte in cui la nazionale spagnola ha fatto registrare un dato statistico inedito, schierando per la prima volta in 99 anni e 699 partite undici giocatori di undici squadre diverse, Sergio Ramos è diventato recordman di presenze con la maglia delle Furie Rosse.

Il difensore classe 1986 del Real Madrid ha infatti toccato quota 168 partite giocate con la Spagna e ha messo la freccia del sorpasso su un totem come Iker Casillas. Un primato di cui andar fieri, che permette a Sergio Ramos di entrare nel ristretto gruppo di primatisti di presenze con le rispettive nazionali, che su scala continentale comprende nomi come Buffon con l'Italia, Cafu con il Brasile e Thuram con la Francia.

Capitano del Real Madrid e della Spagna, con la sua nazionale Sergio Ramos è andato a segno 21 volte in carriera e ha tra club e Roja ha vinto davvero tutto quello che si poteva vincere: Liga, Champions League, Coppa del Re, Europei e Mondiali. Ai microfoni di TVE, al fischio finale della partita pareggiata in Norvegia, il difensore non ha però nascosto il rammarico per il risultato:

Il traguardo personale è sempre secondario, l'avrei cambiato volentieri con una vittoria. Abbiamo conquistato un solo punto ora dovremo provare a vincere la prossima partita per festeggiare la qualificazione. Sarebbe stato importante qualificarci già oggi per gestire con maggiore serenità le prossime partite. Comunque toccare quota 168 presenze mi riempie di orgoglio, mi emoziono ogni volta che indosso questa maglia.

In carriera Sergio Ramos ha vinto tanto. Naturale che dopo ogni traguardo sia abituato a guardare subito all'obiettivo successivo. Fissato questa volta nelle Olimpiadi di Tokyo 2020: un'idea che potrebbe costargli l'intera estate che verrà e potrebbe far arrabbiare il Real Madrid. Il difensore ha affrontato l'argomento dopo il pareggio in Norvegia, tenendo i piedi per terra ma ammettendo tra le righe che l'esperienza a cinque cerchi rientra nelle sue intenzioni:

Penso che sia troppo presto per parlare dei Giochi Olimpici, sarebbe precipitoso. A qualsiasi giocatore che abbia questa opportunità piacerebbe viverla: nessuno direbbe di no. Vedremo cosa succede, ma è una bella idea.

Il torneo di calcio riservato alle formazioni Under 23 permette anche di convocare dei fuori quota. La presenza di Sergio Ramos a Tokyo 2020 garantirebbe ulteriore forza a una squadra che ha vinto in estate gli Europei Under 21. Se il difensore del Real dovesse far parte dei convocati per le Olimpiadi, il suo calendario estivo sarebbe fittissimo: dal 12 giugno sarà impegnato con Euro 2020, con la finale del 12 luglio nel mirino. Il torneo olimpico in Giappone inizierà invece il 22 luglio e terminerà l'8 agosto. Sempre che ci sia il benestare del Real Madrid. Difficile, però, dire di no a chi ha vinto tutto e nasconde ancora un sogno nel cassetto.