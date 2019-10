Il tifone Hagibis e tutti i rischi ne sarebbero potuti derivare hanno spinto al rinvio della partita dei Mondiali di rugby tra il Canada e la Namibia. Una scelta sacrosanta, che oltre a evitare di correre rischi inutili alle due selezioni, ha consentito anche alla nazionale nordamericana di rendersi utili con la popolazione locale.

Come si può vedere dal video sottostante, infatti, i giocatori sono andati per strada ad aiutare la popolazione di Kamaishi, cioè la città che avrebbe dovuto ospitare il match.

La nazionale canadese si è messa così a disposizione per spalare il fango e aiutare a rimettere a posto (per quanto possibile) le cose che sono state spazzate via dalla pioggia torrenziale e dal vento fortissimo.

Il ct dei canadesi, Kingsley Jones, ha commentato così la decisione di non disputare la partita:

Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game.



Amazing scenes and brilliant to see from the team. #RWC2019 pic.twitter.com/jdXQlyD2ZM