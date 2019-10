Non solo la squadra di calcio, adesso anche altri atleti turchi si stanno esibendo nel classico saluto militare, messaggio di sostegno verso l'intervento delle loro forze armate nella Siria del Nord, nelle zone occupate dai curdi.

Sabato sera è stata la ginnasta Ibrahim Colak a esultare in quel modo, subito dopo aver vinto l'oro nella gara degli anelli ai Mondiali di Stoccarda.

E lo stesso ha fatto domenica a Ulan Ulde, sede dei Mondiali Elite di boxe donne, l'atleta Busenaz Surmeneli. Lei ha eseguito il gesto subito dopo la finale della categoria dei pesi Welter contro Liu Yang: la sua immagine successivamente è stata twittata pure dal profilo ufficiale del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu.

Congratulations to our national athlete Buse Naz Sürmeneli for beating her Chinese opponent and winning the gold medal at the 2019 AIBA Women’s World Boxing Championship in Russia. #WWCHs2019 🇹🇷🥇👏🏻 pic.twitter.com/roYLSQ8utC