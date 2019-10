Marchisio si racconta in un'intervista al Daily Mail

L'ex centrocampista racconta il mancato passaggio in Premier League: "La Juventus è stata una scelta di vita".

di Marco Ercole - 13/10/2019 11:08 | aggiornato 13/10/2019 11:14

Ha dato da poco l'addio al calcio, Claudio Marchisio inizia a guardarsi intorno per capire quale possa essere il miglior futuro. L'ex centrocampista della Juventus non si vuole precludere nulla, lo ha già annunciato nel corso della sua conferenza stampa all'Allianz Stadium la settimana scorsa, lo ha ribadito anche in un'intervista concessa al Daily Mail:

Se mi piacerebbe diventare un allenatore? Non ho escluso nulla, ma per il momento non ho deciso cosa farò...

Tra gli argomenti trattati da Claudio Marchisio nel corso della sua intervista, anche il potenziale passaggio in Premier League, mai concretizzato:

Due dei miei giocatori preferiti quando ero ragazzo, Steven Gerrard e Frank Lampard, giocavano lì, quindi per me era normale seguire la Premier League. Il ritmo e la fisicità delle partite mi hanno sempre affascinato. Oltre al concetto secondo il quale i tifosi sono la cosa più importante. Loro chiedono di vedere la maglietta sporca di sudore, come simbolo della battaglia sul campo. In passato c'è stato interesse da parte del Manchester United e del Chelsea, ma trascorrere tutta la mia carriera alla Juventus è stata la mia priorità come giocatore.

Infine, un passaggio anche sulla sua maglia numero 8 finita sulle spalle di Aaron Ramsey: