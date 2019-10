Il giocatore del Napoli ha segnato alla Slovenia e la federazione ha donato un premio in denaro ai calciatori intitolandolo al centrocampista.

di Redazione Fox Sports - 13/10/2019 10:26 | aggiornato 13/10/2019 10:31

Eljif Elmas è sicuramente una delle note più liete di questo inizio di stagione del Napoli: il giovane centrocampista prelevato dal Fenerbache durante a sessione di calciomercato estivo ha subito mostrato grande personalità e doti tecniche che lo rendono sin da subito un'arma importante nelle rotazioni di Carlo Ancelotti.

Il classe '99 intanto si è guadagnato la luce dei riflettori anche in campo internazionale in questa settimana, risultando decisivo nella vittoria della Macedonia del Nord contro la Slovenia nella gara valida per il girone di qualificazione a Euro2020.

La doppietta di Elmas ha permesso alla sua Nazionale di vincere per 2-1 (gol sloveno messo a segno da Ilicic su calcio di rigore durante i minuti di recupero) e a quanto pare ha anche regalato ai suoi compagni un premio in denaro.

La federcalcio macedone crea il "premio Elmas"

La curiosa notizia viene riportata dal Corriere dello Sport: pare infatti che la federazione macedone abbia deciso di dare ai calciatori un premio da 100.000 euro per la vittoria che mantiene vive le speranze di qualificazione agli Europei.

E questo premio, istituito per la prima volta in questa occasione, è stato denominato proprio il "Premio Elmas" in onore del ventenne giocatore del Napoli. Che deve ancora trovare la sua prima rete coi partenopei ma che ha scelto il modo migliore per sbloccarsi in questa stagione: regalando i 3 punti alla sua Nazionale e facendo guadagnare i suoi compagni.