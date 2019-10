Sono gli ultimi due giocatori del 2006 ancora in attività quindi mi farebbe piacere richiamarli. Con Gigi ci provammo nell'amichevole con l'Olanda mentre Daniele sarebbe potuto essere convocato anche in queste partite ma si è infortunato. Sicuramente proveremo anche dei giovani come Castrovilli, Tonali e Di Lorenzo perché li vogliamo vedere facendoli debuttare: ce ne sono anche altri ma comunque dobbiamo terminare bene il girone.

Parlando nella conferenza stampa dopo la fine di Italia-Grecia, Mancini ha infatti commentato la possibilità di convocare giovani talenti che si stanno mettendo in mostra nel campionato italiano o addirittura due veterani come De Rossi e Buffon.

Ora per il tecnico ci sarà la possibilità di programmare con più tranquillità la spedizione europea della prossima estate, avendo anche a disposizione tre partite del girone in cui potrà fare esperimenti sulla rosa.

La qualificazione a Euro2020 conquistata dall'Italia con ben tre giornate di anticipo è un risultato molto importante per la Nazionale allenata da Roberto Mancini , in particolare considerando la situazione in cui il nuovo commissario tecnico ha raccolto la squadra dopo le macerie della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK