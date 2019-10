L'esterno offensivo molto probabilmente dovrà fermarsi per più tempo mentre l'interista, che ha terminato la partita nonostante il dolore, dovrebbe fermarsi soltanto per motivi precauzionali anche se ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha rivelato un altro problema.

D'Ambrosio era inizialmente uscito dal campo (con Izzo che si è scaldato a lungo convinto di dover prendere il suo posto in campo) ma è poi riuscito a rientrare finendo la partita. Le sue condizioni però non sono ottimali come quelle di Chiesa.

Il giocatore della Fiorentina ha accusato un problema al flessore alla mezz'ora del primo tempo e si è fermato dopo uno scatto chiedendo il cambio e venendo sostituito da Bernardeschi. Per quanto riguarda il terzino invece si tratta di una fortissima botta presa al ginocchio destro in un contrasto con un avversario.

