Lo staff medico del Cile informa che Sanchez ha subito una lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo. Il giocatore tornerà a Milano dove svolgerà i controlli per decidere come procedere col percorso di recupero.

Lo staff sanitario della Nazionale sudamericana ha da poco rilasciato un comunicato che non tranquillizza né i tifosi nerazzurri né Antonio Conte perché il problema per Sanchez sembra essere piuttosto serio.

Brutte notizie per l'Inter dal Cile sul fronte Alexis Sanchez: l'attaccante è uscito ieri per un problema alla caviglia sinistra durante l'amichevole giocata contro la Colombia e oggi erano attesi i primi risultati delle visite mediche.

