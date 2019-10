Maddison era infatti entrato nelle convocazioni di Southgate dalla pausa di settembre ma senza mai esordire: questa gaffe potrebbe pesare molto sul suo futuro nell'Inghilterra, almeno con questo commissario tecnico. Lo spogliatoio infatti non lo vorrebbe per la (probabile) spedizione estiva di Euro2020.

Questo comportamento è stato malvisto dalla stampa e circola già la voce secondo cui la possibilità di essersi finto malato perché conscio di non giocare e per poi andarsi a divertire potrebbe costargli il futuro con la maglia dei Tre Leoni.

Maddison non ha potuto prendere parte alla sfida contro la Repubblica Ceca e ha lasciato il ritiro perché in cattive condizioni di salute. Il problema è che i giornali inglesi lo hanno pizzicato la sera stessa in perfetta forma e intento a giocare al casinò.

Il classe '96 è una delle sorprese più liete di questo inizio di stagione in Premier League, sicuramente protagonista importante dell'ottima partenza in campionato del Leicester e convocato dal commissario tecnico Southgate.

