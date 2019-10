Maglia verde Italia sold out in 48 ore

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha partecipato virtualmente al Festival dello Sport di Trento nel giorno successivo alla vittoria dell'Italia sulla Grecia, che ha consentito alla squadra guidata dal ct Roberto Mancini di conquistare un posto agli Europei 2020 con tre giornate d'anticipo.

Un risultato eccezionale per la nuova gestione degli azzurri, che per l'occasione hanno indossato la famosa maglia verde che ha aperto un vero e proprio dibattito su scala nazionale.

Il numero uno federale si è collegato in videoconferenza e ha parlato della maglia verde dell'Italia che ha prodotto tante polemiche. Ma che allo stesso tempo, a quanto pare, ha anche raccolto degli ottimi risultati:

La maglia azzurra è unione. Quella verde, mi sono accorto, un po' meno, ma bisogna dare giusto peso alle proporzioni... Ringrazio tutti per il risalto che è stata data all'iniziativa, è stato centrato l'obiettivo: in 48 ore abbiamo registrato il sold out delle maglie prodotte. Molti hanno parlato di sostituzione, ma quella azzurra resta la prima maglia, con la bianca come seconda. La verde è stata ideata per la prima volta come terza maglia. Ha voluto raccogliere una testimonianza, d'accordo con la Puma, coniando l'espressione "rinascimento", tracciando un percorso nuovo e di prime volte.