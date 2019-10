Wiesberger, 34enne viennese e primo austriaco a imporsi nell’Open italiano, ha superato l’inglese Matthew Fitzpatrick (269, -15) e lo statunitense Kurt Kitayama (272, -12). Con il secondo successo in un torneo delle Rolex Series e il settimo sul circuito Wiesberger è salito al vertice della Race To Dubai (ordine di merito del tour) e ha ricevuto un assegno di 1.166.660 dollari su un montepremi di 7.000.000 di dollari che l’Open, nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022, manterrà fino al 2027.

