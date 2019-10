Ho preso la mia decisione, devo fare ciò che credo sia meglio per la Nazionale e il suo ritorno sarebbe negativo per noi. Razzismo? Sulla sua situazione ci sono tante opinioni ma una sola verità...

Deschamps, che si avvicina sempre di più al rinnovo di contratto con la Francia (di cui è ct dal 2012), ha parlato in un'intervista escludendo il possibile ritorno in futuro di Benzema che quindi si allontana ancora dai transalpini.

L'attaccante del Real Madrid non gioca con la maglia della sua Nazionale dal 2015 a seguito dello scandalo legato al suo ex compagno Valbuena. Da quel momento in poi l'allenatore non lo ha più chiamato ma rispondendo con degli ottimi risultati compresa la vittoria ai Mondiali di Russia 2018.

La Francia campione del mondo deve ancora riuscire a trovare la qualificazione a Euro2020 ma la partita di domani sera contro la Turchia (attualmente prima nel girone a pari punti coi transalpini) potrebbe essere quella decisiva per la squadra allenata da Didier Deschamps. Ma il tema in casa dei galletti torna a essere Karim Benzema .

