Il pilota del Principato di Monaco della Ferrari paga il contatto provocato alla curva 2 del GP del Giappone.

di Marco Ercole - 13/10/2019 11:51 | aggiornato 13/10/2019 12:00

Appena arrivata la decisione dei commissari di gara riguarda il contatto tra Charles Leclerc e Max Verstappen all'inizio del Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota del Principato di Monaco è stato punito con 15 secondi di penalità, suddivisi in 5 per l'incidente in pista e altri 10 per non essere rientrato subito ai box, nonostante la monoposto danneggiata.

In tal senso alla scuderia è stata comminata una multa di 25mila euro per non aver fatto rientrare Charles Leclerc.

A seguito di questa sanzione - confermata peraltro da Mattia Binotto e dalla FIA - il pilota Ferrari scende al settimo posto, con Ricciardo che lo scavalca e si piazza in sesta posizione. L'episodio incriminato è arrivato alla curva 2, subito dopo la partenza: Leclerc è finito addosso a Verstappen, spingendolo così fuori dalla pista (e costringendolo successivamente al ritiro dal Gran Premio di Formula 1 del Giappone per i troppi danni).

Formula 1, Leclerc penalizzato per il contatto con Verstappen

A seguire il pilota del Principato è stato richiamato ai box per sostituire l'ala anteriore danneggiata, rientrando poi in fondo allo schieramento ma riuscendo a tornare in sesta posizione con una rimonta.

In una fase iniziale di analisi sembrava che i giudici di gara potessero considerare il contatto come un normale incidente di gara, ma successivamente è stato deciso di approfondire la questione (ascoltando entrambi i piloti coinvolti) e arrivare così alla penalità per Leclerc.