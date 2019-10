Le Ferrari, partite dalla prima fila, vengono beffate dopo una brutta partenza. Il finlandese trionfa davanti a Hamilton e Vettel, Leclerc solo sesto: titolo costruttori alla Mercedes.

13/10/2019

Rimpianto Rosso in Giappone: la diciassettesima gara del Mondiale di Formula 1, che vedeva Vettel e Leclerc partire dalle prime due posizioni dopo delle fantastiche qualifiche, è terminata con la vittoria della Mercedes di Bottas, capace di superare le due vetture del Cavallino grazie a una grande partenza e sfruttando anche i problemi delle rosse.

Le Ferrari, che nelle qualifiche notturne avevano conquistato pole e secondo posto, partono male e vengono subito sorpassate dal finlandese: Leclerc ha la peggio in uno scontro con Verstappen (giudicato non meritevole di sanzione e più avanti costretto al ritiro) e il monegasco dovrà fermarsi per sostituire l'ala perdendo molte posizioni.

LAP 1/53: Bottas gets a brilliant start and leads!



Drama behind as Verstappen and Leclerc tangle, and the Ferrari man tells the team his car has damage#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/JlW0yNLTbL — Formula 1 (@F1) October 13, 2019

Mentre Leclerc cerca di recuperare, Bottas gestisce il ritmo e rimane in testa con Vettel (che sfugge al rischio di partenza anticipata) e Hamilton che lottano dietro di lui per le altre due posizioni del podio.

Il finlandese, dopo il pit-stop, manterrà la testa del Gran Premio fino alla fine a circa 10 secondi di distanza da un Vettel comunque ottimo che resiste all'attacco di Hamilton. Il britannico nel prossimo Gran Premio, quello del Messico, avrà il match point per vincere il Mondiale di Formula 1 per la sesta volta nella sua carriera mentre con questo risultato la Mercedes vince il titolo costruttori per il sesto anno consecutivo.