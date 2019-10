Charles provoca il ritiro di Verstappen, danneggia la Ferrari, sparge pezzi per tutta la pista, mettendo in pericolo avversari e marsall. Vettel tiene alto l'onore del Cavallino, ma il Mondiale va in Casa Mercedes.

13/10/2019

Tifone sul Giappone. In un weekend condizionato dal passaggio del distruttivo Hagibis, la Formula 1 ne esce (abbastanza) indenne, in un Paese nuovamente piegato dalla forza della natura. A Suzuka il paddock ha dovuto "correre ai ripari", mettendo in sicurezza box, materiale, personale. Dopo la prima giornata di prove libere, cancellate le qualifiche del sabato, poi recuperate il giorno dopo.

Come due fulmini di guerra, le Ferrari di Vettel e Leclerc battono tutti, tingendo di Rosso la prima fila del Gran Premio. Ottime premesse, grandi promesse, tuttavia, non mantenute. Come in Russia, più o meno. La partenza ha detto tutto: Sebastian scatta male - anticipando lo spegnimento dei semafori - facendosi passare da Bottas. Charles fa pure peggio, buttando fuori l'incolpevole e furente Verstappen.

Non soddisfatto, il numero 16 del Cavallino prosegue con l'alettone sinistro danneggiato. Gesto eroico, si potrebbe pensare, erroneamente. Infatti, oltre e a perdere efficacia aerodinamica e prestazioni, la vettura sparava pezzi di carbonio a destra e a manca, ad altissime velocità. Vere e proprie lame impazzite hanno messo a repentaglio l'incolumità dei piloti che seguivano Leclerc e pure i marshall se la sono vista brutta. Il monegasco ha ignorato la chiamata del box, pronto a sostituire l'ala. L'immagine TV in cui lo specchietto retrovisore si stacca impazzito, sintetizza il disastro compiuto e la Mercedes ringrazia. Bottas ha vinto, le Frecce d'argento si sono aggiudicate il mondiale costruttori della Formula 1.

Vettel festeggia il secondo posto ottenuto nella gara di Formula 1

Formula 1, le pagelle del Gran Premio del Giappone

Charles Leclerc - Dannoso & Bocciato

Giudizio pesante il nostro, che precede promozioni e controappelli. Il motivo della scelta è presto spiegato: tutti sbagliano - ci mancherebbe - ma, perseverare è disumano. A cosa ci riferiamo? Scattato non benissimo allo start, Charles ha affrontato la prima curva a destra piuttosto "allegro". Manovra che ci sta, peccato che all'esterno ed in piena traiettoria ci fosse Verstappen. Max è stato toccato dalla SF90 ed è finito fuori pista. Gran Premio compromesso per l'olandese, poi costretto al ritiro per i danni riportati.

I vertici Honda - giapponesi - tenevano molto a questa gara, dato che forniscono le Power Unit alla Red Bull. Le imprecazioni del pilota orange fanno il paio con il macello completato dal ferrarista, rimasto in gara con l'ala che perdeva pezzi svolazzanti ed impazziti. Sapete quanto sia affilato e tagliente il carbonio spezzato?! Leggete bene: nella SBK del 1997 disputata a Brands Hatch, il britannico Graeme Ritchie perse la vita in una dinamica incredibile. Sulla sua moto, fatalmente, si ruppe il parafango anteriore, che andò a tranciare i raccordi dell'impianto frenante; lo scozzese finì lungo in staccata, in un impatto micidiale contro le barriere.

Cosa simile a Suzuka. Nonostante la chiamata del box, il numero 16 ha proseguito la corsa, cospargendo tracciato di rottami e colpendo chi sopraggiungeva. Hamilton ha ricevuto in faccia una raffica impazzita di proiettili, i commissari di pista hanno rischiato, specialmente quando è partito lo specchio retrovisore della Rossa. In quel momento, ci sono venuti in mente altri due episodi: Berger a Monza e Barrichello a Budapest. Entrambi colpiti, entrambi miracolati. Charles, al di là dell'opaco sesto posto, così non si fa. BOCCIATO

Leclerc e Verstappen, rivali e nemici della Formula 1

Team Mercedes - Vincente & Rimandato

Mondiale costruttori arrivato nel garage argentato, meritato. Lo dicono i risultati in pista, nel computo totalizzato da Melbourne a Suzuka. Con un primo posto di Bottas ed un terzo di Hamilton, il team Mercedes coglie ciò che più desiderava, ovvero, dimostrare a tutti di essere la squadra più forte, preparata, completa e... titolata. Missione compiuta, con qualche momento in pieno stile Zelig.

Le comunicazioni radio partite dal muretto verso i due piloti hanno disorientato Valtteri e Lewis, divertendo i telespettatori. Ad un certo punto, gli spotter - i "comunicatori" - non risultavano convincenti e la confusione regnava sovrana. Con Bottas al comando, Hamilton secondo ma distaccato, l'inglese ha tentato la mossa a sorpresa. Non avendo il passo del finlandese, il Campione ha chiesto ai suoi ingegnere cosa potesse inventarsi:

Allora, ragazzi, che si fa? Ditemi cosa devo fare per vincere questo Gran Premio. Grazie

Divertente, ma... dal corridore plurititolato e dal garage appena laureatosi come il migliore della categoria, certe indecisioni sarebbero da evitare. Ne ha approfittato Vettel, mettendo la Ferrari davanti alla W10 di Sua Maestà LH44. Bravo Seb, sei riuscito a rintuzzare gli attacchi minacciosi, non pienamente soddisfatte le espressioni di Toto Wolff che, anche in Giappone agognava una perentoria doppietta. Peccato, Toto, ti devi accontentare del titolo costruttori, il sesto per Mercedes - Campioni ma RIMANDATI

Hamilton, Bottas e lo staff Mercedes, squadra campione della Formula 1

Valtteri Bottas - Vincente & Promosso

"Povero" Valtteri, più di così che dovrebbe fare?! Il finlandese sorride poco, ride niente, ma ha il piede pesantuccio. Il suo reale problema - in effetti - si chiama Lewis Hamilton, il vero animale della categoria. Senza il britannico, forse, Bottas avrebbe conquistato un titolo piloti. Forse, perché questa è una ipotesi difficilmente verificabile. Ma non impossibile: secondo nella graduatoria corridori, il numero 77 ha meritato i tre gradini più alti del podio colti da inizio stagione.

Il trentenne nordico, confermato in squadra durante la scorsa estate, non offrirà mai attimi di show, momenti social e festeggiamenti da Circo Orfei. No, lui è semplicemente serio e concreto, proprio ciò che serve al team argenteo, che ha già in Lewis la star del paddock. Magari non vincerà mai un titolo piloti, ma Bottas ha contribuito pesantemente per raggiungere l'alloro dedicati alle compagini. Freddo, bravo, veloce e fedele. PROMOSSO

Valtteri Bottas ha vinto tre Gran Premi stagionali della Formula 1

Giappone e paddock di Suzuka in allarme: micidiale il tifone Hagibis

Le previsioni meteo dicevamo bene, anzi, male: il Giappone era sotto minaccia e l'attacco proveniva dal cielo. I radar parlavano chiaro e l'aeronautica locale lo confermava. Giorni prima del Gran Premio, già si sapeva che gli eventuali danni sarebbero stati da mettere in conto. Il prepotente uragano Hagibis incombeva sull'isola asiatica, promettendo morte e distruzione. Il fenomeno è stato di parola, mettendo in ginocchio il Sol Levante.

Anche il paddock lo aspettava ansioso. Preventimamente, lo schedule del weekend è stato sottoposto a modifica: anziché disputare le qualifiche il sabato pomeriggio, ci fermeremo tutti e recupereremo il turno domenica mattina. Nel frattempo, meglio mettere tutto al riparo. Infatti, imponenti staff di uomini e mezzi sono stati impiegati per coprire, legare, fissare e riparare tutto il materiale portato in circuito. Quasi "Tutto Apposto": a parte qualche infrastuttura ed un po' di pubblicità, a Suzuka nessuno è volato via.

Dopo il tifone Hagibis, le qualifiche ed il Gran Premio: i piloti della Formula 1 escono indenni dai disastro giapponese

Inveisce e si becca una multa: Gunther Steiner sanzionato dopo la Russia

Le comunicazioni radio elargite dal Team Principal Haas non passarono inascoltate, né impunite. Durante il Gran Premio di Sochi, Steiner aveva insultato uno degli steward, reo, secondo lui, di aver rovinato la gara di Kevin Magnussen, pilota gestito dallo stesso Gunther. Dopo aver espresso il proprio disappunto, il manager tedesco ha rincarato la dose, affermando quanto e come fosse stupido ed idiota il commissario a cui stava puntando il dito.

Attenta la FIA: arrivati in Giappone, i dirigenti si sono seduti al tavolo, poi hanno deciso. Ammonizione per Steiner, giustificata da un comunicato stampa (piuttosto diplomatico, ma efficace), appoggiata da una multa di 7500 euro. Si pensava ad una sorte peggiore per lui che, dopo aver ricevuto lettera ed ammenda, ha glissato, moderando i toni della questione appena accaduta. In ogni modo, notate come siano divertenti e coloriti i suoi post su Twitter. Lui è dei personaggi più estrosi di tutta la Formula 1.