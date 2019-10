Altre due squadre di aggiungo a Belgio e Italia per le fasi finali. La Croazia non va oltre l'1-1 con il Galles ma mantiene comunque il primo posto nel Gruppo E.

0 condivisioni

di Leonardo Mazzeo - 13/10/2019 22:46 | aggiornato 13/10/2019 22:51

Ora che l'Italia si è qualificata, agli azzurri di Mancini non resta che scoprire quali altre Nazionali saranno con lei per Euro2020. Tra le compagne di viaggio/avversarie ci sarà sicuramente il Belgio, che già forte della sua qualificazione nella giornata di oggi ha vinto 2-0 in Kazakistan.

Qualificata anche la Russia, grazie a una larghissima vittoria a Cipro (5-0): dopo aver sorpreso in positivo nei Mondiali casalinghi, Dzyuba e compagni riproveranno a fare bene anche in occasione di Euro2020. Le altre Nazionali sono avvertite: la voglia di ripetere l'impresa dell'anno scorso c'è.

Continua la sfida tra Olanda e Germania per la supremazia del Gruppo C: vincono entrambe, tutte e due ora sono appaiate a quota 15 punti. Occhio però all'Irlanda del Nord, che segue a tre lunghezze di distanza. Nel Gruppo G invece la Polonia (19 punti) vince 1-0 contro la Macedonia e si qualifica alle fasi finali, successo anche per l'Austria in Slovenia.

Euro2020, i risultati del pomeriggio: Russia qualificata, Wijnaldum trascina l'Olanda

La prima squadra a scendere in campo nel pomeriggio è stata il Belgio (con la qualificazione già in tasca), che ha vinto 2-0 in Kazakistan grazie alle reti di Batsuhayi e Meunier. Si è qualificata anche la Russia, che si è imposta a Cipro col risultato di 5-0 (doppietta di Cheryshev). L'Olanda vince 2-1 i Bielorussia grazie alle 2 reti segnate da Wijnalduo: ora gli Orange sono a +3 sull'Irlanda del Nord e a pari punti con la Germania, vittoriosa contro l'Estonia in serata.

Le altre del pomeriggio: successo per l'Ungheria, che batte 1-0 l'Azerbaigian e continua a lottare per un pass a Euro2020. Vittoria molto più netta invece per la Scozia, che rifila 6 gol al San Marino (da segnalare la tripletta di McGinn nel primo tempo).

Le partite delle 20:45

Emre Can inguaia la Germania, Gundogan la tira fuori dai guai: il centrocampista bianconero viene espulso dopo soli 14 minuti e i tedeschi chiudono il primo tempo sullo 0-0 in Estonia. Nella ripresa, il giocatore del Manchester City realizza una doppietta che permette ai suoi di agganciare l'Olanda al primo posto del gruppo C. In gol anche Timo Werner per il 3-0 finale.

La Polonia si qualifica alle fasi finali grazie alle reti di Frankowski e Milik, la Croazia invece non va oltre l'1-1 con il Galles ma mantiene comunque la prima posizione nel Gruppo E. Vince l'Austria (Gruppo G), che si impone 1-0 in Slovenia e si porta a quota 16 punti.

I risultati di domenica 13 ottobre

Kazakistan-Belgio: 0-2

Bielorussia-Olanda: 1-2

Cipro-Russia: 0-5

Scozia-San Marino: 6-0

Ungheria-Azerbaigian: 1-0

Estonia-Germania: 0-3

Galles-Croazia: 1-1

Polonia-Macedonia del Nord: 2-0

Slovenia-Austria: 0-1

Le classifiche