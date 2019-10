A distanza di anni il racconto dell'ex commissario tecnico della nazionale inglese.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 13/10/2019 14:53 | aggiornato 13/10/2019 14:58

L'ex commissario tecnico dell'Inghilterra, Sven Goran Eriksson, ha raccontato a The Times un aneddoto molto curioso riguardo un suo litigio con Sir Alex Ferguson al momento della convocazione di Wayne Rooney. Come raccontato dallo svedese, infatti, l'ex manager del Manchester United lo avrebbe addirittura minacciato di ucciderlo nel caso in cui avesse selezionato il suo attaccante.

Eriksson, in carica alla guida dei Tre Leoni tra il 2001 e il 2006, è stato il ct che ha fatto debuttare l'allora 18enne centravanti in nazionale, quando era ancora un giocatore dell'Everton. Successivamente, una volta passato nei Red Devils, le convocazioni si sono presto trasformate in un motivo di litigio con Sir Alex, storicamente molto "riluttante" nel concedere i suoi giocatori alle selezioni nazionali.

Eriksson e la telefonata di Ferguson dopo la convocazione di Rooney

E la conferma è arrivata proprio dal racconto di Eriksson a The Times:

La cosa più divertente con Alex si verificò alle sette di mattina, forse prima. Lui era arrabbiatissimo. Mi chiamò e non disse: "Ciao Sven, come stai?". Piuttosto fu una specie di "whuurssshhhh”, mentre urlava. Ho pensato che volesse uccidermi. Mi disse: "Ti ucciderò, sei finito". Ma io rappresentavo l'Inghilterra e lui doveva portarmi rispetto. Quel che è giusto e giusto e quello che è sbagliato è sbagliato. Così, se tu mi dici: "Non convocare Rooney perché sennò ti uccido", allora io rispondo "fanculo, cosa ti è preso?". Lui urlava, come non aveva mai fatto prima. Non aveva senso. Ecco perché io ho risposto: "Alex, io convocherò Rooney. Ora, buone vacanze. Ciao, bye.

Ed effettivamente poi lo ha convocato. E altrettanto effettivamente Ferguson non lo ha ucciso.