Demiral e Under sostengono sui social l'invasione turca in Siria

Demiral e Under sostengono sui social l'invasione turca in Siria

Non voglio parlare di politica, ma i nostri ragazzi potrebbero essere quei soldati. Non vorrei ci fosse nessun morto. Noi sosteniamo i nostri soldati, ma io sono contro ogni tipo di violenza.

Per quanto riguarda invece la delicata situazione politica che sta attraversando la Turchia e i relativi comportamenti sul campo che lo richiamano (come l'esultanza militare di tutti i giocatori dopo il gol decisivo all'Albania), Gunes si è augurato che i discorsi di campo prevalgano su quelli geopolitici, pur manifestando il proprio sostegno (e quello di tutta la squadra) ai soldati:

Mi aspetto un ambiente tranquillo, a volte ci sono delle provocazioni in tribuna, ma io mi rivolgo ai tifosi turchi: se vengono a vedere una partita è per il piacere di vedere calcio. Voglio che applaudano le due squadre, anche la Francia. Il calcio è fratellanza.

Alla vigilia della partita contro la Francia valida per le qualificazioni a Euro 2020, il ct Senol Gunes ha lanciato un appello ai tifosi della Turchia affinché domani, in occasione della partita considerata ad alto rischio nello Stade de France, si comportino con "spirito di fratellanza" con i sostenitori di casa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK