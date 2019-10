Durante il Festival dello Sport in corso a Trento è intervenuto l'allenatore dell'Inter Antonio Conte, che ha parlato della lotta Scudetto e di questa prima parte di campionato:

Credere non costa niente e questo vale per i tifosi dell’Inter, del Napoli e delle altre squadre. Non costa nulla, ma bisogna anche guardare la realtà con obiettività. Non serviva la partita con la Juve per scoprire determinate cose. Io sono stato preventivamente chiaro nel dire che ci sono due squadre davanti a noi: la Juve è certamente il top e anche il Napoli è stato costruito negli anni