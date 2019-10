L'esterno spagnolo vedrà il suo contratto scadere il prossimo 30 giugno, poi potrebbe andare in Cina al Dalian Yifang di Marek Hamsik.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/10/2019 16:45 | aggiornato 13/10/2019 16:49

A fine anno il Napoli potrebbe perdere due pilastri come Dries Mertens e José Maria Callejon, entrambi a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il belga ha però detto a più riprese di voler restare in azzurro, lo spagnolo potrebbe invece cambiare aria e volare in Cina da un suo ex compagno di squadra.

Come riportato da Tuttosport, l'ex Real Madrid ha ricevuto da Aurelio De Laurentiis una proposta di prolungamento di un anno a 4 milioni di euro e l'ha rifiutata. Il suo desiderio sarebbe quello di volare in Cina e firmare l'ultimo redditizio contratto della sua carriera con il Dalian Yifang, squadra allenata da Rafa Benitez e in cui gioca Marek Hamsik.

Callejon, che compirà 33 anni il prossimo 11 febbraio, poteva lasciare il Napoli già nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, ma ha preferito rimanere rispedendo al mittente un triennale da 10 milioni all'anno offerto proprio dal Dalian. Possibile che il suo trasferimento sia stato solo rinviato.