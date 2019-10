Sta per chiudersi un capitolo durato 5 anni: il croato potrebbe raggiungere l'Inghilterra già a dicembre, in modo da essere pronto per i primi giorni dell'anno nuovo.

di Andrea Bracco - 13/10/2019 10:01 | aggiornato 13/10/2019 10:04

Anche durante la sosta per le nazionali il mercato non si ferma mai. Lo sanno bene alla Juventus, dove negli ultimi mesi si sono ritrovati a far fronte ad alcune situazioni molto delicate. Una delle missioni di Fabio Paratici era quella di sfoltire la rosa dai cosiddetti esuberi, giocatori che avrebbero permesso al club di fare cassa per poi riversarsi su obiettivi più funzionali al credo tattico di Maurizio Sarri. Le cose non sono andate come la dirigenza si aspettava, tanto è vero che lo stesso ex manager del Chelsea ha dovuto fare di necessità virtù, andando a recuperare man mano tutti gli elementi presenti in quella lista.

L'unico a essere rimasto permanentemente fuori è Mario Mandzukic, al cospetto del quale la Juventus ha fatto veramente di tutto per convincerlo a lasciare lasciare la squadra. Sarri ha recuperato Higuain e davanti, in alternativa all'argentino, ha deciso di rilanciare in grande stile Paulo Dybala. Gli spazi per il croato si sono ulteriormente ridotti anche a causa del suo rifiuto totale a qualsiasi offerta pervenutagli fino al 30 settembre: in estate, Mandzukic ha rifiutato in serie Bayern Monaco, Borussia Dortmund e una serie di destinazioni qatariote che gli avrebbero permesso di rimpinguare sensibilmente il proprio conto in banca.

Questo ha indispettito parecchio la società, che di fatto lo ha messo fuori rosa. Tra i club che lo cercano da tempo c'è anche il Manchester United, tra tutte la destinazione preferita per il centravanti tanto caro a Massimiliano Allegri; gli inglesi si erano già approcciati al giocatore negli ultimi giorni di agosto, ma la voglia di giocarsi le proprie carte in bianconero aveva prevalso. Poco male, perché ora non si può più evitare l'inevitabile: Mandzukic saluterà sicuramente la compagnia durante il mercato di gennaio, lasciando una squadra nella quale ha militato per un totale di quasi cinque anni, durante i quali ha messo insieme 162 presenze e segnato 44 gol, alcuni anche molto importanti.

In questa prima parte di stagione Mandzukic si è praticamente sempre seduto in tribuna, ma in inverno la musica è destinata a cambiare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l'ufficialità del suo trasferimento al Manchester United è solo questione di tempo. Le due parti si sarebbero già parlate raggiungendo un accordo di massima in vista di gennaio, ma il tutto potrebbe venire ratificato già a dicembre, in modo da permettere al calciatore di unirsi alla nuova squadra già prima dell'anno nuovo, così che possa ambientarsi a dovere per poi scendere in campo con effetto immediato.

Ole Gunnar Solskjaer lo aspetta a braccia aperte: la scelta di rinunciare a un numero 9 come Romelu Lukaku, puntando soltanto sulla verve dei giovani Rashford e Martial, non ha pagato. Ai Red Devils serve un centravanti d'area, capace di aprire spazi, sacrificarsi per la squadra e sgomitare con i difensori avversari. Guarda caso, tutte caratteristiche ampiamente nelle corde del classe 1986 vicecampione del mondo. Questa situazione ha spaccato a metà la tifoseria juventina: da una parte ci sono i fedelissimi, i suoi fan a prescindere che si chiedono da mesi se davvero, in questo gruppo, non ci sia più spazio per uno con le sue doti da leader, mentre dall'altra troviamo quelli che si schierano dalla parte di Sarri, ritenendo Mario non più indispensabile.

Il suo contratto con i bianconeri va in scadenza 2021 e quindi ci sarà da trovare un - seppur minimo - accordo economico: la Juventus vuole guadagnarci qualcosa ma, pur di sgravarsi da un ingaggio pesante, è disposta ad andare incontro alle esigenze degli inglesi. Che, nel frattempo, chiederanno a Paratici notizie sullo status di Emre Can, l'altro giocatore escluso dalla lista Champions per scelta tecnica. Il tedesco ha fatto più volte le proprie rimostranze per il poco impiego e pare essere sul piede di partenza. In tal senso, allo United troverebbe sicuramente più spazio e un campionato particolarmente adatto alle sue caratteristiche.