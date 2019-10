Il portiere parla al Festival dello Sport di Trento: "Le scelte professionali possono essere discutibili ma non gli si può rimproverare niente".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/10/2019 15:18 | aggiornato 13/10/2019 15:22

La vittoria della Juventus in casa dell'Inter ha riportato la squadra bianconera in testa alla classifica e soprattutto è stata una grande soddisfazione per i tifosi visto che Antonio Conte sedeva sulla panchina nerazzurra. Di questo e molto altro ha parlato Gigi Buffon.

Dal palco del Festival dello Sport di Trento l'ex capitano dei bianconeri e della Nazionale si è raccontato insieme alla compagna Ilaria D'Amico toccando diversi argomenti come l'allenatore dell'Inter, Cristiano Ronaldo e il campionato.

Parlando proprio di Conte, Buffon però non ha avuto nessun dubbio per quanto riguarda il modo in cui i tifosi della Juventus devono vederlo: come un rivale ma ricordando anche quanto ha dato alla causa della Vecchia Signora nei suoi anni da giocatore e allenatore.

Buffon difende Conte e parla di Cristiano Ronaldo

Buffon su Conte: "I tifosi ricordino quanto ha dato alla Juventus"

L'estremo difensore della Juventus ha voluto spiegare come capisca il risentimento di alcuni sostenitori bianconeri nei confronti del leccese ma lo ha difeso dalle critiche più accese per il suo passaggio all'Inter.

So che i tifosi possono esserci rimasti male ma non devono dimenticare cosa ha dato alla Juventus: le scelte professionali possono essere discusse ma non gli si può rimproverare nulla.

Buffon ha poi svelato un retroscena sull'ormai famoso gol in rovesciata subito da Cristiano Ronaldo.