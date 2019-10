Il Psg ha richiesto il rientro immediato in Francia dell'attaccante per gli esami.

di Marco Ercole - 13/10/2019 16:24 | aggiornato 13/10/2019 16:29

Neymar è durato appena 12 minuti in campo nella partita amichevole tra il Brasile e la Nigeria a Singapore, ancora una volta fermato da un infortunio. Pochi secondi prima di lasciare il terreno di gioco con un'espressione poco promettente, l'attaccante del Psg si è toccato la parte posteriore della gamba sinistra, chiaro segnale di un problema muscolare.

Al suo posto è entrato Coutinho e Neymar è uscito senza dire niente a nessuno, a testa bassa, accomodandosi inizialmente in panchina. Il brasiliano non ha nemmeno provato a continuare, la sua brutta esperienza degli ultimi anni con gli infortuni gli ha insegnato che è meglio fermarsi subito ed evitare di aggravare il problema.

Neymar, nuovo infortunio muscolare nel Brasile

Ora sarà necessario attendere i test medici della selezione brasiliana per capire quale possa essere l'entità dell'infortunio, ma nel frattempo il Psg non ha perso tempo e ha già chiesto il ritorno immediato del giocatore in Francia, per delle analisi da parte dei propri medici.

In attesa di riscontri, al momento è da escludere una possibile presenza di Neymar contro il Nizza venerdì prossimo in Ligue 1, così come sembra improbabile un suo impiego nel match di Champions League successivo con il Bruges.