L'ex presidente si propone con ironia (ma neanche troppa) di tornare alla guida dei rossoneri.

di Marco Ercole - 13/10/2019 22:39 | aggiornato 13/10/2019 23:06

Al termine della partita di Serie C Monza-AlbinoLeffe, il presidente della squadra di casa, Silvio Berlusconi, ha detto la sua opinione circa i progetti per il nuovo stadio di Milan e Inter. L'ex proprietario della società rossonera ha visto di buon grado le iniziative per costruire un nuovo impianto, ma al tempo stesso ha auspicato che San Siro non venga abbattuto:

Sono bei progetti, avanza la tecnologia e la modernità, sarà sicuramente bello. Noi siamo legati a San Siro, perché abbiamo vinto tutto lì, perché le partite si vedono benissimo e quindi spero si trovi una soluzione che non preveda l'abbattimento. Altrimenti propongo di darlo al Monza

A seguire c'è stato modo di parlare anche della situazione attuale del Milan, ma Silvio Berlusconi ha preferito non esporsi riguardo l'avvicendamento in panchina tra Marco Giampaolo ("Non lo capisco di persona") e Stefano Pioli ("Non esprimo alcun giudizio").

Milan, Berlusconi e l'allusione a un ritorno

Quando gli è stato domandato se avesse una soluzione per far tornare di nuovo grande il club rossonero, però, il Cavaliere si è lasciato andare a una battuta (?):

Come può il Milan tornare a essere il Milan? È semplice, ma difficile da realizzare: ridarlo a Silvio Berlusconi.

Poi sulle frasi di Gazidis, che ha spiegato come il Milan sia stato a un passo dal fallimento: