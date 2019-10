L'evento internazionale di Mixed Martial Arts e kickboxing ha divertito il pubblico di Milano, estasiato per le affermazione del Legionario, Paternò, Pugliesi e Solli.

di Stefano Summa - 13/10/2019 08:20 | aggiornato 13/10/2019 10:56

Rapido (appena 23 secondi) e dolorosissimo per il suo diretto avversario. Alessio Sakara non ha sprecato un colpo per aver ragione di Canaan Grisgby, trionfando per TKO nel main event di Bellator Milano, evento di MMA e kickboxing andato in scena stasera all'Allianz Cloud di Milano. Pura foga e mortifere scariche di pugni al corpo e calci alle gambe, questa la ricetta che il Legionario ha riservato all'americano per la gioia del folto pubblico accorso all'arena, che ha potuto godere di una serata d'azione complessivamente godibile per qualità dell'azione vista e atmosfera. Galvanizzato dalla rapida affermazione, Sakara ha ringraziato i suoi fan per non averlo abbandonato dopo la pesante sconfitta subita a Genova per mano di Kent Kauppinen e non si è sbilanciato sui suoi piani futuri, dichiarandosi aperto a qualsiasi sfida.

A ripagare il calore dell'impianto meneghino è stato anche il milanese doc Stefano Paternò, che ha surclassato Ashley Reece in uno degli incontri più intriganti dell'evento, un confronto tra giovani emergenti nel panorama europeo. Paternò ha brillato con tanti numeri che contraddistinguono il suo repertorio: impressionanti destri (ben incassati, a dire il vero, dal rivale britannico), rapide combinazioni al volto, gomitate sull'avversario alla ricerca di un takedown, ginocchiate e vivacità nelle fasi spese con la schiena a terra. Nessuna discussione sul risultato finale, una decisione unanime (30-27, 29-27 e 29-27) che conferma il milanese tra i migliori talenti della scena continentale tra i welter.

L'elettricità all'interno dell'arena ha raggiunto forse i suoi picchi nell'attesissimo rematch tra Walter Pugliesi e Andrea Fusi, reduci dalla split decision in favore del secondo nello scorso evento Bellator andato in scena a Genova. Trascinati dal calore dei loro rispettivi tifosi, entrambi i lottatori hanno dato il massimo per portare a casa la vittoria, andata a "Kraken" Pugliesi per decisione unanime (30-27 su tutta la linea): decisivi per lui il maggiore carico di energia, gli ottimi colpi messi a segno, in particolare ganci a profusione e gomitate taglienti nelle fasi a bordo gabbia, e un paio di takedown a completare la sua performance.

Nicolò Solli è stato il primo degli atleti italiani a esibirsi nella gabbia di Bellator, regalando a tutti i suoi supporter una grande vittoria per sottomissione al primo round (3:15): dopo essere stato messo giù dal britannico Daniel Cassell, il 21enne allievo della SBG Ireland (la nota palestra di Conor McGregor) ha mantenuto la lucidità necessaria per tentare diverse prese con schiena a terra, quella che gli ha fatto alzare le bracce alla fine è stata una triangle choke di pregevole fattura.

Nel match di maggior prestigio tra atleti internazionali a Bellator Milano, il russo Vadim Nemkov ha offerto una delle performance migliori nella sua carriera, annichilendo un Rafael Carvalho al debutto tra i pesi massimo-leggeri. L'allievo di Fedor Emelianenko ha dominato la contesa affidandosi alla minaccia dei suoi letali head kick, all'efficacia dei suoi destri e alla puntualità dei suoi cambi di livello. La conclusione anticipata per rear naked choke (3:56 nel secondo round) è stata solo la ciliegina sulla torta ben confezionata dal sambista proveniente dall'Est.

Il veterano degli sport da combattimento Melvin Manhoef ha regalato al pubblico milanese un ampio saggio della sua devastante potenza, sbarazzandosi agevolmente dell'opposizione offerta da Yannick Bahati: appena due giri di orologio (2:29 nel primo round, per la precisione) sono bastati all'olandese per piegare il britannico, messo giù con un destro in counter e poi finito in ground and pound. La maggiore perizia nel wrestling, accompagnata da una bella ginocchiata al volto nel terzo round, invece ha fatto la differenza per Rafael Macedo nella contesa contro Kane Mousah, procurandogli una vittoria per decisione split (un giudice ha dato 30-27 al britannico, gli altri due 29-28 al brasiliano).

Il colpo del KO che avrebbe potuto decidere tutto entro il limite di tempo è venuto a mancare nella sfida tra i massimi Kirill Sidelnikov e Domingos Barros: il russo, che all'angolo vantava una leggenda della categoria come Fedor, e il capoverdiano hanno faticato a imporsi in una contesa priva di episodi esaltanti e dai ritmi compassati, i giudici hanno apposto poi il timbro definitivo su di essa assegnando il successo al primo per decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28). Azione più vivace e alcuni knockdown hanno caratterizzata l'altra contesa heavyweight tra Hesdy Gerges e Dragos Zubco, che hanno alternato colpi pericolosi a estese fasi a parete con rovesciamenti di fronte. Il verdetto finale ha premiato gli sforzi del moldavo residente ad Alassio, trionfante per decisione unanime (29-28).

A rompere il ghiaccio nella serata dell'Allianz Cloud è stato lo spettacolo di Bellator Kickboxing, giunto alla sua dodicesima edizione. Nel main event, il campione dei pesi piuma Gabriel Varga ha conservato la sua cintura al termine di 5 solidissime riprese, non concedendo nemmeno un round allo sfidante Cristian Faustino a parere dei giudici (vittoria per decisione unanime). Nell'altra sfida molto attesa dagli appasionati della disciplina, il confronto tra i big Chingiz Allazov e Sudsakorn Som Klimee, il primo è riuscito a spuntarla sempre per verdetto unanime, dopo 3 round abbastanza equilibrati.

Gli highlight che hanno lasciato a bocca aperta la platea milanese in questa parte di evento sono stati lo strepitoso KO di Jade Jorand dopo appena 12 secondi nella seconda ripresa (la 19enne francese ha steso la beniamina Silvia La Notte con un strepitoso head kick sinistro in uscita dal clinch) e la ginocchiata destra volante con cui Luca Cecchetti ha fatto sua la contesa contro Alex Avogadro (TKO dopo 2:09 nel primo round): un fendente andato pienamente a bersaglio che ha gonfiato a dismisura l'occhio sinistro del rivale, rendendo impossibile il proseguimento del match per i medici a bordo ring.

L'Italia della kickboxing ha potuto sorridere per l'importante affermazione di Shan Cangelosi sul quotato Kevin Ross (decisione unanime) e s'è goduta la sfida tutta interna tra Neguse Kebrome ed Enderson Bonatby, conclusasi con un pareggio maggioritario. Bene anche Luca Mameli nella contesa d'apertura contro Pawel Zymansky (decisione unanime) mentre Giuseppe De Domenico e Giacomo Licheri si sono dovuto inchinare rispettivamente dinanzi a Yuri Bessmertny e Taras Hnatchuk.