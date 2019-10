Il presidente dei biancoverdi Varandas ammette: "Siamo fieri di averlo lanciato, è una possibilità che non scartiamo".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 12/10/2019 16:51 | aggiornato 12/10/2019 17:03

La Juventus sarà con tutta probabilità la squadra con cui Cristiano Ronaldo terminerà la sua carriera ad alti livelli, prima magari di provare esperienze in campionati più esotici e poi appendere gli scarpini al chiodo una volta per tutte. Ma gli inizi non si scordano mai e la sua figura è ancora assolutamente viva nei ricordi dei tifosi dello Sporting Lisbona.

Il club biancoverde è quello con cui il fenomeno portoghese ha mosso i primi passi nel grande calcio (e in cui si mise in mostra agli occhi di Ferguson che lo portò al Manchester United) al punto che la società starebbe pensando di onorarlo in una maniera davvero incancellabile.

Il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, ha parlato ai microfoni di Tuttosport e fra le varie dichiarazioni del massimo dirigente della squadra 18 volte campione di Portogallo balza all'occhio quella secondo cui si potrebbe intitolare lo stadio proprio a Cristiano Ronaldo.

Lo stadio dello Sporting Lisbona potrebbe essere intitolato a Cristiano Ronaldo

Sporting Lisbona, parla il presidente: "Intitolare lo stadio a Cristiano Ronaldo? Non lo escludo"

Il presidente Varandas ha confermato le voci che circolano a Lisbona di rinominare lo stadio José Alvalade (che attualmente prende il nome dal fondatore del club) proprio in onore di Cristiano Ronaldo che ieri ha segnato lì il suo gol numero 699 in carriera con la maglia del Portogallo.