Fortunatamente si sono evitati contatti fra i due gruppi rivali grazie all'intervento dei membri di Carabinieri e Digos presenti alla partita: il gruppo che sventolava le bandiere albanesi è subito fuggito e per il momento non ci sono state né sanzioni né arresti.

Il motivo? Quelle poche persone stavano sventolando delle bandiere dell'Albania. Questo gesto è stato visto come una provocazione legata alle vicende del Kosovo dai tifosi del Vojvodina che hanno deciso di rispondere in maniera aggressiva.

Pomeriggio di tensione a Orzinuovi durante quella che doveva essere una semplice partita amichevole per approfittare delle pause dei campionati dovute alle partite delle Nazionali. L'incontro fra Brescia e Vojvodina infatti è stato sospeso per via del rischio di scontri fra alcuni tifosi .

La partita è stata interrotta nella ripresa per i sostenitori degli ospiti che hanno invaso il campo per affrontare delle persone con bandiere albanesi.

