Il tennista italiano si arrende in 1 ora e 8 minuti di gioco. Adesso il tedesco se la vedrà in finale contro Medvedev.

di Redazione Fox Sports - 12/10/2019 15:35 | aggiornato 12/10/2019 15:40

Come agli US Open, finisce in semifinale la fantastica cavalcata di Matteo Berrettini. A Shanghai il tennista romano si arrende ad Alexander Zverev che si impone 6-3 6-4 in 1 ora e 8 minuti di gioco e raggiunge Daniil Medvedev in finale. Per l'italiano era la prima semifinale in un Master 1000 e il terzo confronto (i primi due precedenti su terra rossa) con il tedesco. Il bilancio era di una vittoria a testa, ora invece pende dalla parte del teutonico.

Berrettini ha giocato un primo set sottotono, commettendo diversi errori col dritto e servendo pochissime prime. Il break è arrivato nel quarto gioco, poi Zverev ha tenuto il servizio e ha chiuso sul 6-3. Meglio è andata nel secondo set. Il classe 1996 ha avuto una chance sul 2-1 di andare 40-15 ma ha sbagliato un drop shot piuttosto agevole. Sul 4-4 Zverev ha strappato il servizio al suo avversario e ha poi chiuso sul 6-4.