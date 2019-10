Problema muscolare per il centravanti colombiano dopo un tentativo di tiro in porta nel match contro il Cile.

di Marco Ercole - 12/10/2019 19:58

L'Atalanta è in ansia per le condizioni di Duvan Zapata. L'attaccante del club bergamasco, impegnato con la Colombia in nazionale, ha rimediato un infortunio nel corso della partita contro il Cile. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 22 minuti di gioco, per un problema muscolare accusato poco prima, dopo un tentativo di tiro verso la porta difesa da Claudio Bravo.

Zapata ha avvertito immediatamente un fastidio muscolare, così ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Alfredo Morelos, nelle prossime ore sarà valutata l'entità del problema riportato dal centravanti dell'Atalanta, attualmente secondo in classifica marcatori Serie A con 6 gol, dietro solamente a Ciro Immobile (7).

Atalanta, infortunio per Zapata con la Colombia

Una brutta notizie per il club nerazzurro, che al rientro in Serie A dopo la sosta avrà una sfida impegnativa contro la Lazio, in una sorta di "rivincita" dopo la sconfitta subita nella finale di Coppa Italia della scorsa stagione.

A Bergamo i tifosi (e Gasperini in primis) attendono con ansia notizie dalla Colombia, sperando che la sostituzione sia stata decisa solo in via precauzionale. Serviranno però i classici esami strumentali per valutare con esattezza l'eventuale presenza di una lesione e stabilire (se necessario) i tempi di recupero.