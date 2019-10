Demiral e Under sostengono sui social l'invasione turca in Siria

Demiral e Under sostengono sui social l'invasione turca in Siria

Non ho ancora visto quel gesto ma mi suona come una provocazione. I giocatori sanno che il regolamento non permette riferimenti alla politica o alla religione e sicuramente esamineremo con molta attenzione questa situazione.

In molti auspicavano una presa di posizione da parte dell'UEFA per questo comportamento e oggi sono arrivati i commenti da parte del capo ufficio stampa della Federazione calcistica europea Philip Townsend raccolti dall'ANSA.

Mi sembra ora di poter ufficializzare, dopo tutta la discussione sul Tweet di Under, che questa non è una situazione possibilmente risolvibile dal mondo del calcio. pic.twitter.com/nAtVO8iNHl

Il caso dell'esultanza dei giocatori della Turchia nella partita contro l'Albania continua a far discutere: il saluto militare fatto dopo la rete firmata da Tosun che ha dato la vittoria alla Nazionale nella sfida valida per il girone di qualificazione a Euro2020 ha fatto il giro del mondo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK