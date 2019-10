Acerbi ritarda al Bambino Gesù: "Non vado finché non finisco il giro"

Acerbi ritarda al Bambino Gesù: "Non vado finché non finisco il giro"

In ultimo è stato sciolto anche il ballottaggio più incerto, con Federico Chiesa che ha superato la concorrenza di Bernardeschi per il ruolo di esterno offensivo nel tridente che sarà completato da Immobile e Insigne, alla ricerca dei gol che possano portarci a Euro2020 . Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Grecia.

In uno stadio Olimpico di Roma con un pubblico di circa 55.000 persone, gli Azzurri saranno schierati con l'ormai classico 4-3-3 visto in tutto questo corso con il nuovo commissario tecnico e la mediana composta da Barella, Jorginho e Verratti (che torna dalla squalifica scontata nello scorso incontro).

L'Italia si gioca in casa il primo match point per staccare il biglietto che porterebbe la nostra Nazionale ai gironi di Euro2020 : la squadra allenata da Mancini infatti oggi può conquistare la qualificazione con ben tre partite di anticipo vincendo contro la Grecia.

