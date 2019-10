Emre Can: "Ora non sono felice perché alla Juventus non gioco"

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, analizzando i numeri si nota che il costo per portare Rabiot a Torino è stato di 1,4 milioni di euro, cifra data alla madre e procuratrice del giocatore francese, Veronique. Mentre per quanto riguarda Ramsey, il prezzo di mediazione è stato di 3,6 milioni.

In questo inizio di stagione, l'ex Arsenal sta trovando spazio in particolare dopo il cambio di modulo scelto da Sarri mentre il centrocampista francese sta faticando a trovare la condizione fisica ideale dopo un paio di partite giocate da titolare ma con scarsi risultati.

Rabiot e Ramsey hanno rappresentato sicuramente due colpi molto importanti per il calciomercato estivo della Juventus , entrambi arrivati a parametro zero anticipando agguerrite concorrenti.

