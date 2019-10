Italia, Acerbi in ritardo al Bambino Gesù

Acerbi ritarda al Bambino Gesù: "Non vado finché non finisco il giro"

" @Acerbi_Fra dobbiamo andare, è tardi, sono già tutti sulle navette". "Non mi importa, possono anche andare, io prendo un taxi, ma finché non finisco il giro non me ne vado" @Vivo_Azzurro @OfficialSSLazio pic.twitter.com/3tFQ5LDwOR

Così come Acerbi, anche i suoi colleghi della Roma Cristante e Zaniolo si sono soffermati più degli altri a salutare i bambini. Oltretutto, una volta terminato il tour, il centrale biancoceleste ha anche esaudito il desiderio di alcuni tifosi che lo avevano atteso fuori dalla struttura ospedaliera per dei selfie e autografi.

Non mi importa, possono anche andare. Io prendo il taxi. Finché non finisco il giro non me ne vado.

Non sorprende dunque che ieri fosse in prima fila durante la visita degli azzurri all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Quello che è accaduto al termine della visita (almeno quella ufficiale) vale la pena di essere raccontato.

Che Francesco Acerbi sia un giocatore speciale sotto questo punto di vista, non è certo un mistero. Il difensore della Lazio in passato ha dovuto sconfiggere la sua battaglia contro un tumore, questo lo ha reso una persona ancora più forte ed estremamente sensibile verso certe tematiche.

Il difensore della Lazio risponde così quando gli viene detto che le navette stanno per partire: "Prendo un taxi, non importa. Resto finché non finisco il giro".

