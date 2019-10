Il Nino Maravilla è uscito all'87esimo minuto dell'amichevole contro la Colombia per un problema alla caviglia sinistra.

di Redazione Fox Sports - 12/10/2019 20:13 | aggiornato 12/10/2019 20:34

Brutta tegola durante la pausa per le partite delle Nazionali per Antonio Conte e l'Inter: durante l'amichevole che ha visto il Cile sfidare la Colombia, Alexis Sanchez è uscito a pochi minuti dalla fine dell'incontro per infortunio.

Stando a quanto riportato da T13, l'attaccante nerazzurro è uscito per via di un dolore alla caviglia sinistra all'88esimo minuto della partita terminata sullo 0-0 e in cui era partito dal primo minuto. Al suo posto è entrato Felipe Mora e l'ex Arsenal e Manchester United era claudicante: non è chiaro quale sia stata la causa visto che poco prima il giocatore si era violentemente scontrato con Cuadrado ma il piede sinistro non era stato colpito dal terzino della Juventus.

Non si hanno ancora dettagli sul problema di Sanchez (che potrebbe rientrare prima ad Appiano) ma l'Inter rimane in attesa dopo una partita quasi stregata per le squadre di Serie A. Nei 90 minuti che hanno visto Cile e Colombia sfidarsi infatti ci sono anche stati gli infortuni di Gary Medel e Duvan Zapata (entrambi muscolari), motivo per cui anche Bologna e Atalanta avranno di che lamentarsi per questa sfida.