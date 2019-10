Premier League, Elliott sospeso per due settimane

Harvey Elliott, il più giovane esordiente in Premier League, diventerà anche tra i più giovani ad aver subito una squalifica. Il 16enne del Liverpool era già stato deferito a suo tempo per gli insulti rivolti sui social media all'attaccante del Tottenham Harry Kane (definito "ritardato"), subito dopo la finale di Champions League vinta dai Reds lo scorso giugno.

New Liverpool signing Harvey Elliott mocking Harry Kane after the Champions League Final. He has apologized for the video pic.twitter.com/71nL2FA7hJ