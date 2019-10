Anche quest'anno è già partita la caccia al giocatore più veloce del titolo: nuova conferma con valori di corsa altissimi per il n.1 in classifica!

di Massimiliano Rincione - 12/10/2019 18:23 | aggiornato 12/10/2019 18:26

Rompiamo subito il ghiaccio: chi è il giocatore più veloce di FIFA 20? Troppo facile così, non trovate? Partiamo con ordine. Ogni anno, come ben sappiamo, la velocità è un fattore fondamentale negli equilibri delle gare disputate nel titolo calcistico targato EA Sports: soprattutto su FIFA Ultimate Team, infatti, sono state davvero tante, troppe le partite perse da ognuno di noi a causa di un contropiede partito dal coast to coast del Gervinho o dell'Ibarbo - dei bei tempi, si intende - di turno. Una costante, va detto, che pare aver trovato decisamente minor incisività nelle dinamiche in game di quest'anno, dove è il fisico a farla per la maggiore e dove uno scattista può concretamente essere sbalzato via dalla spallata di un calciatore ben piazzato.

Ciò nonostante, sono tanti gli irriducibili nostalgici che basano tutt'oggi le proprie fortune, o speranze in base al tasso di bravura e dimestichezza, sui calciatori dalla velocità over 90 anche su FIFA 20: per questo ci siamo chiesti quale fosse effettivamente il calciatore più imprendibile dell'anno. Premessa doverosa: molti dei velocisti migliori del titolo militano, come al solito, in Premier League: questa è effettivamente una cartina tornasole importantissima riguardante la realtà del campionato in questione, dove la velocità e il dinamismo la fanno da padrona. Per questo motivo ci chiediamo: come mai Adama Traoré non è ancora diventato un top player?!

Sì perché è proprio l'ex canterano del Barcellona ad essere incensato come calciatore più veloce di FIFA 20, con un 96 di velocità che è pari a quello di un Kylian Mbappé comunque indietro nei valori di accelerazione. Un traguardo già toccato più volte dall'ex Middlesbrough, che è ormai un abitué di tali graduatorie forte di uno sprint davvero pazzesco. Secondo dietro di lui il già citato Mbappé, seguito da Leroy Sané. Soltanto sesto Gelson Martins, con Pierre-Emerick Aubameyang che si piazza al settimo posto.

Momo Salah, in foto, è clamorosamente rimasto fuori dalla top 20 dei calciatori più veloci di FIFA 20.

FIFA 20: gli altri big della top 20 dei calciatori più veloci del gioco

Nono posto per Inaki Williams dell'Athletic Bilbao, che da quando è stato spostato a centravanti è diventato un must delle varie formazioni di Liga. Posizione n.11 per Ismaila Sarr del Watford, mentre è addirittura 13esimo Sadio Mané. Buon piazzamento anche per la sorpresa stagionale del Manchester United Daniel James, 16esimo, seguito dall'ex protagonista dei Mondiali 2018 Luis Advincula. Resta clamorosamente fuori dai primi venti posti della classifica Momo Salah, che pur essendo dotato di uno scatto devastante finisce dietro anche a diverse carte argento dedicate a giocatori meno conosciuti ma più performanti in game sotto questo aspetto.