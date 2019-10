I ragazzi sono stati bravissimi, ma prima di tutto voglio ringraziare il pubblico dell'Olimpico anche nel primo tempo in cui eravamo un po' contratti. Dedichiamo la vittoria ai bambini dell'Ospedale Bambin Gesù. Troveremo spesso squadre che ci aspettano, dovevamo aspettare di trovare il varco ma abbiamo giocato con lanci lunghi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio trovando il gol. Speriamo di far tornare le Notti Magiche qui a Roma.

