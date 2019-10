Circa 50 ultras polacchi creano il caos per le strade della città dopo l'amichevole vinta 3-1 con il Pogon Szczecin.

di Marco Ercole - 12/10/2019 08:00 | aggiornato 12/10/2019 08:08

Nemmeno un'amichevole organizzata durante la sosta per le nazionali può rivelarsi totalmente priva di rischi. Lo conferma (e non è certo la prima volta che succede) quanto accaduto ieri sera a Cagliari, dopo il test organizzato dalla squadra guidata da Rolando Maran per mantenere il ritmo partita e valutare i suoi giocatori durante questa settimana di pausa del campionato di Serie A.

In Sardegna sono arrivati infatti i polacchi del Pogon Szczecin e con loro, al seguito, anche alcuni ultras, che dopo il 3-1 subito in rimonta nel finale (tripletta di Simeone, entrato solo nel finale di match) ne hanno approfittato per sfruttare l'occasione e generare il caos in giro per la città.

Cagliari, ultras polacchi Pogon Szczecin creano caos

Circa una cinquantina di loro ha iniziato a seminare il panico per le vie di Cagliari (concentrandosi principalmente nella zona tra via Sardegna e via Cavour), prendendo di mira due ristoranti in particolare, lanciando bombe carta e petardi, avviando pure una rissa con dei tifosi sardi e così via.

La situazione è stata successivamente riportata alla calma grazie al tempestivo intervento da parte delle forze dell'ordine, contattate dai cittadini, che ha portato al fermo e all'identificazione di due persone in Questura.