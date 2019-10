Un ottimo giocatore, molto intelligente, ciò che accade è che è difficile adattarsi a uno stile come quello di Barcellona. Gioca in un modo diverso da quello a cui è abituato.

C'è modo anche per parlare della giovane stella Ansu Fati, fresca di convocazione nella nazionale spagnola under 21:

Sa di aver commesso errori che tutti abbiamo commesso quando siamo stati giovani. È consapevole di essere in un anno decisivo e di giocare nella migliore squadra possibile per distinguersi.

Come un fratello maggiore, Arturo Vidal ha voluto mandare alcuni consigli al suo compagno di squadra Ousmane Dembélé. Il centrocampista cileno del Barcellona ne ha parlato ai microfoni di Sport, cui si è concesso per un'intervista:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK