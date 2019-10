Tante volte ci ripenso, prima di andare a dormire mi ricapita ancora oggi. So che non è stato il rigore decisivo ma è stato il "colpo di grazia". E pensare che sognavo una finale contro il Brasile sin da quando ero un bambino...non avevo mai tirato un rigore sopra la traversa.

