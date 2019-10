Il fenomeno keniano è il primo nella storia a riuscire in questa impresa tagliando il traguardo dopo 1 ora, 59' 40''.

di Daniele Minuti - 12/10/2019 10:47 | aggiornato 12/10/2019 10:54

Il 12 ottobre 2019 diventa una data storica per il mondo dell'atletica: a Vienna infatti, Eliud Kipchoge è diventato il primo a correre una maratona sotto le due ore vincendo e tagliando il traguardo in 1h59'40''.

Ennesimo risultato eccezionale per l'atleta keniota (già detentore del precedente record mondiale fissato a 2h01'39") che ha partecipato all'Ineos 1:59 challenge proprio con l'intento di scendere sotto il limite dei 120 minuti centrando a pieno il suo obiettivo.

Un'impresa clamorosa quella di Kipchoge arrivata in un evento letteralmente studiato nei dettagli proprio per permettergli di abbattere il suo record mondiale: orario e percorso della gara sono stati infatti scelti con grande dovizia di particolari dai metereologi austriaci che hanno composto il percorso nel parco Prater di Vienna, corso per più di 4 volte da tutti gli atleti.

Ognuno di noi se si prepara nella sua vita può raggiunge risultati impossibili. Volevo ispirare tante persone all'idea di spingersi oltre i limiti umani, ci ho provato tante volte e questa volta ci sono riuscito.

Il 34enne campione olimpico si conferma quindi il più grande maratoneta di tutti i tempi, vincitore di tutte le ultime 10 gare a cui ha partecipato e arrivato nella capitale austriaca pronto per riscrivere un nuovo capitolo della storia dell'atletica. Obiettivo centrato per l'ennesima volta nella sua lunga e ormai più che leggendaria carriera.