La leggenda del calcio colombiano è finito sotto i ferri. Il motivo? I tanti messaggi scritti sui social in difesa dell'ex presidente Uribe.

di Redazione Fox Sports - 12/10/2019 18:58 | aggiornato 12/10/2019 19:03

Gli appassionati di calcio hanno ormai imparato a conoscere Faustino Asprilla come una personalità decisamente sorprendente ma l'ultima disavventura della leggenda del calcio colombiano è davvero particolare. Persino per uno come lui.

No todo es rumba, por acá ando en recuperación de una cirugía en una mano, espero estar listo para el picaíto en San Andrés junto a los @nicolasgob, @aristigol09, @JJTrellezV y los que se apunten.

Se me jodio la mano de tanto tuitiar. pic.twitter.com/QbsxeuNgwS — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) October 10, 2019

L'ex giocatore del Parma ha condiviso su Twitter una foto che lo ritrae sdraiato in un letto di ospedale. La preoccupazione dei tifosi nel vedere questa immagine però è stata subito bloccata dal messaggio che lo accompagnava.

Mi sto riprendendo per via di un'operazione chirurgica subita alla mano: me la sono danneggiata a forza di scrivere tweet.

L'incredibile vicenda sarebbe legata all'attività di Asprilla sui social network e in particolare su Twitter: in questi giorni l'ex giocatore avrebbe scritto con ritmi insostenibili (premettendo che è solitamente molto attivo su internet) mandando decine di tweet riguardanti la situazione di Alvaro Uribe.

L'ex presidente della Colombia è nell'occhio del ciclone in patria per via di pesantissime accuse di corruzione e frode fiscale. Questo ha spinto Asprilla a iniziare una vera e propria tempesta di tweet in sua difesa che però hanno provato la sua mano al punto da costringerlo a un intervento chirurgico. L'ennesima, incredibile storia da raccontare per un talento puro del calcio e anche un personaggio istrionico come pochi nel mondo dello sport.