Il giovane gioiello dei Gunners non può ancora entrare nello spogliatoio con la prima squadra: colpa di una tradizione del club.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 12/10/2019 17:19 | aggiornato 12/10/2019 17:24

L'Arsenal è una squadra che negli anni ci ha abituati a dare grande spazio ai talenti più giovani in prima squadra, guardando più al talento che all'età vista sulla carta di identità. È il caso di Bukayo Saka che ha debuttato più di un anno fa (appena 17enne) e che all'inizio della stagione in corso sta trovando molto spazio.

Emery infatti lo ha schierato già 5 volte fra Premier League, Coppa di Lega ed Europa League (competizione in cui il talento nato a Londra nel 2001 ha già trovato il suo primo gol fra i professionisti) ma a quanto pare gli manca ancora qualcosa per essere considerato a tutti gli effetti un giocatore "da prima squadra".

In queste ore infatti è emerso un curioso retroscena sull'esperienza del giovane Saka con l'Arsenal, o per meglio dire di tutti i giovani talenti che giocano nei Gunners: al 18enne non è permesso cambiarsi coi compagni.

Il giovane Saka non può cambiarsi coi compagni dell'Arsenal

Arsenal, il giovane Saka non ha il permesso di cambiarsi coi compagni

Secondo quanto riportato dal Mirror, per via di una tradizione ancora rispettata dai giocatori dell'Arsenal, Saka non può ancora cambiarsi nello spogliatoio coi compagni agli ordini di Emery ma è costretto a farlo in quello delle giovanili.

Per farlo dovrà aspettare una sorta di "invito ufficiale" da parte dei giocatori dei Gunners. Invito che sicuramente non tarderà ad arrivare visto le sue doti mostrate in questo iniziale scorcio di stagione.